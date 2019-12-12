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المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالمقطم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:01 م
المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالمقطم حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة المتهم " تامر.ع"، بالـ

سجن المشدد

 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالمقطم.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، و أسامة محمد محمد أبو صافى، و محمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى و محمود عبد الرشيد.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "تامر.ع"، تهمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمرور _ وحدة تراخيص المقطم"، بأن قام باصطناع الخاتم على غرار المحررات الرسمية.
 
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية وهى "رخصة قيادة" والمنسوب صدورها لوحدة مرور المقطم، بأن اتفق مع المتهم المجهول بتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام بصطناعها على غرار المحررات الرسمية، كما قام المتهم بتزوير بطاقة منسوب صدورها لنقابة الصيادلة".
 
 

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جنايات القاهرة

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