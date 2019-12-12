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الرئيس البرازيلى: "ربما أكون مصابا بسرطان الجلد"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:47 ص
الرئيس البرازيلى: "ربما أكون مصابا بسرطان الجلد" الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو
رويترز

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قال الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو يوم الأربعاء، إنه ربما يكون مصابا بسرطان الجلد، بعد زيارة طبية أزال خلالها ورما لحميا من أذنه.

لكن المكتب الرئاسي قال إنه لا توجد مؤشرات على أن بولسونارو يعانى من السرطان، مضيفا أن الرئيس ذهب إلى مستشفى في برازيليا خلال فترة الظهيرة.

وقال المكتب فى بيان "الرئيس فى صحة جيدة ولا توجد أى مؤشرات على وجود سرطان الجلد وسيواصل مواعيده خلال هذا الأسبوع".

وفى وقت سابق، قال بولسونارو أيضا إنه جرى نصحه بإلغاء زيارة لدولة السلفادور نتيجة الإرهاق.

 


جاير بولسونارو

سرطان الجلد

السلفادور

مرض السرطان

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