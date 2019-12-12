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الجامعة العربية: اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إتسم بـ"الايجابية"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:38 م
الجامعة العربية: اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إتسم بـ"الايجابية" احتجاجات لبنان
أ.ش.أ

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أكدت جامعة الدول العربية، أن أجواء اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" ، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية "باريس" اتسمت بالإيجابية وعكست الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان، والاستعداد لمد يد العون إليه للخروج من هذه الأزمة الصعبة، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع اللبنانيين بمساعدة انفسهم حتى يتسنى للمجتمع الدولي مساعدتهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة الدول العربية اليوم الخميس، وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية ، بأن الجامعة شاركت في اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" والذي عقد في العاصمة الفرنسية "باريس" أمس الأربعاء ، بوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف المصدر أن السفير حسام زكي أكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في توقيت دقيق يمر به لبنان، حيث يواجه تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويستحق معها الدعم والمساندة من المجتمع الدولي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وشدد السفير حسام زكي ، خلال الاجتماع، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية والوفاء بالتعهدات الدولية المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار مؤتمر "سيدر"، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية وقدرتها على النهوض مرة أخرى بالوضع الاقتصادي.

وأشار السفير حسام زكي ، إلى الزيارة التي قام بها إلى لبنان في 28 نوفمبر الماضي، موفدًا شخصيًا من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، انطلاقا من حرص الجامعة العربية ومسؤوليتها تجاه دعم ومساندة لبنان في تجاوز التحديات الراهنة، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وفي إطار مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

 


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