الجارديان: أرامكو السعودية أكثر الشركات المدرجة قيمة فى التاريخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شركة أرامكو السعودية حصلت على مكانتها كأكثر الشركات المدرجة قيمة في التاريخ بعد أن دفعت شهية المستثمرين لأكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم قيمتها السوقية إلى 1.9 تريليون دولار (1.4 تريليون جنيه إسترليني) في اليوم الأول من التداول.

وتحدت أسهم شركة النفط المدعومة من الحكومة السعودية منتقدي أرامكو بتسلقها نحو 200 مليار دولار فوق تقييم قيمته 1.7 مليار دولار قبل ظهورها في السوق ببورصة الرياض.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عملاق النفط أطاحت بشركتي أبل الأمريكية وعلي بابا الصينية وأصبحت الشركة الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم.

من المتوقع أن يستمر الارتفاع القياسي في اليوم الثاني من التداول في البورصة يوم الخميس بعد أن تم تحديد ارتفاع أسعار سهم أرامكو بنسبة 10٪ بموجب قواعد تهدف إلى حماية استقرار السوق.