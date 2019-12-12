التعليم: لا يمكن إجراء تعديل على أوراق التقدم لمسابقة العقود أثناء مراجعة المستندات

كتب محمود طه حسين

أكدت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم، عدم إمكانية إجراء تعديل على الأوراق التى تقدم بها المعلم فى مسابقة العقود المؤقتة وذلك أثناء فترة مراجعة الأوراق والمستندات، موضحة أنه عقب انتهاء فترة المراجعة يمكن للمتقدم إجراء تعديل ورفع المستند الصحيح.

وأوضحت البوابة الإلكترونية، أن سبب تأخر فحص ومراجعة المستندات لبعض المتقدمين هو الإقبال الكبير وأعداد المتقدمين الكبيرة، لافتة إلى أنه عقب انتهاء مراجعة المستندات يتم على الفور نقل المتقدم إلى المرحلة اللاحقة لاستكمال كافة البيانات والضوابط.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر الجارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.