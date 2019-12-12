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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:55 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2722.43 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 105.7 مليون سهم محققة ما قيمته 163.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1963 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 8 أسهم.
 
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 13.06%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.27%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.51%.
 
 
 

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