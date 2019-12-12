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ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.79% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:00 م
ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.79% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1567.41 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والتأمين والفنادق والسياحة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 688.5 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.84% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.32%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 28.25% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.74%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.67% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.34% مدفوعا بصعود سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 4.17%.
 
 
 

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