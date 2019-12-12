أول عالم كيمياء عضوية يحصل على جائزة نوبل.. 10 معلومات عن الفريد فيرنر

تمر اليوم الخميس 12 ديسمبر، ذكرى ميلاد الكيميائى السويسرى ألمانى الأصل الفريد فيرنر، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.

اليوم السابع يقدم 10 معلومات عن الفريد فيرنر كما يلى:

1-ولد ألفريد فيرنر فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1866.

2-درس الكيمياء قبل التحاقه بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ فى ألمانيا.

3-فى عام 1890 حصل فيرنر على الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية.

4- بعد حصوله على الدكتوراه ذهب إلى باريس حيث درس بضع سنوات ثم عاد إلى زيورخ للتدريس عام 1892.

5-حصل الفريد فيرنر على الجنسية السويسرية عام 1895 .

6-عمل فيرنر باحثا بالمعهد البولتكنيكي في زيوريخ ، ثم استاذا للكيمياء بجامعة زيوريخ.

7--أجرى فيرنر عدة تجارب على ما تُسمى مركبات الكوبالت مع محلول النشادر المائي و شوارد الكلور

8-فى عام 1913 حصل فيرنر على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1913.

9-يعتبر فيرنر الكيميائي الوحيد الذي يعمل في الكيمياء غير العضوية و حصل على جائزة نوبل حتى سنة 1973.

10-توفي فيرنر في 15 نوفمبر 1916.