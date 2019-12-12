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أول عالم كيمياء عضوية يحصل على جائزة نوبل.. 10 معلومات عن الفريد فيرنر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:50 م
أول عالم كيمياء عضوية يحصل على جائزة نوبل.. 10 معلومات عن الفريد فيرنر الكيميائى السويسرى ألمانى الأصل الفريد فيرنر
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الخميس 12 ديسمبر، ذكرى ميلاد الكيميائى السويسرى ألمانى الأصل الفريد فيرنر، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.

اليوم السابع يقدم 10 معلومات عن الفريد فيرنر كما يلى:

1-ولد ألفريد فيرنر فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1866.

2-درس الكيمياء قبل التحاقه بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ فى ألمانيا.

3-فى عام 1890 حصل فيرنر على الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية.

4- بعد حصوله على الدكتوراه ذهب إلى باريس حيث درس بضع سنوات ثم عاد إلى زيورخ للتدريس عام 1892.

5-حصل الفريد فيرنر على الجنسية السويسرية عام 1895 .

6-عمل فيرنر باحثا بالمعهد البولتكنيكي في زيوريخ ، ثم استاذا للكيمياء بجامعة زيوريخ.

7--أجرى فيرنر عدة تجارب على ما تُسمى مركبات الكوبالت مع محلول النشادر المائي و شوارد الكلور

8-فى عام 1913 حصل فيرنر على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1913.

9-يعتبر فيرنر الكيميائي الوحيد الذي يعمل في الكيمياء غير العضوية و حصل على جائزة نوبل حتى سنة 1973.

10-توفي فيرنر في 15 نوفمبر 1916.

 



 

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