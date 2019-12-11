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7 معلومات عن حصاد دوائر الإرهاب فى عام 2019

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:27 ص
7 معلومات عن حصاد دوائر الإرهاب فى عام 2019 الارهاب - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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فصلت دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة، خلال عام 2019، فى 18 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وتوجد العديد من المعلومات حول حصاد الدوائر منها:

1 - الـ18 دعوى التى تم الفصل فيها ضمت 296 متهما تقريبا.

2 ـ اقتحام الحدود، والتخابر، والأضرار بالاقتصاد القومى، وأحداث كنيسة مارمينا، وخلية الوراق، وتفجيرات أبراج الضغط أبرز القضايا التى تم الفصل فيها.

3 - محاكمة الفنان الإخوانى هشام عبد الله و27 آخرين بقضية إعلام الإخوان، من أولى القضايا التى فصلت فيها دوائر الإرهاب فى 2019، وصدر فيها حكم بالسجن والبراءة للمتهمين فى 31 يناير الماضى.

4 ــ إعدام 7 متهمين بخلية ميكروباص حلوان وأحكام ما بين المشدد والبراءة لباقى المتهمين آخر القضايا التى تم الفصل فيها خلال عام 2019، وصدر فيها الحكم فى 25 نوفمبر 2019.

5 ـ حصل 56 متهما على أحكام بالبراءة فى الـ18 دعوى التى تم الفصل فيها.

6 ـ حصل 10 متهمين على أحكام بالإعدام فى الـ18 دعوى.

7 ـ حصل 229 متهما على أحكام بالسجن ما بين المؤبد و3 سنوات فى الـ18 دعوى.


دوائر الارهاب

الجنايات

اقتحام الحداود

التخابر

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