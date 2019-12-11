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11فعالية ومعرض دولى شاركت فيه وزارة السياحة خلال 2019 للترويج للمقاصد المصرية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 04:33 م
11فعالية ومعرض دولى شاركت فيه وزارة السياحة خلال 2019 للترويج للمقاصد المصرية وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان

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وضعت وزارة السياحة مع بداية العام 2019 خطة للمشاركة فى المعارض الدولية، حيث ركزت الوزارة من خلالها على تحسن تواجد الوزارة فى المعارض الدولية للاستفادة القصوى من تلك الفرص، واعتمدت على الكيف وليس الكم، من خلال إعداد الرسائل المطلوب وتوصيلها للأسواق المستهدفة.

كما استخدمت الوزارة فنون التكنولوجيا التفاعلية والمنصات الرقمية فى تصميم الأجنحة المصرية بالتوافق مع اتجاهات السوق الدولية، وشملت تكنولوجيات العرض والتفاعل المستخدمة لأول مرة.

وعلى مدار العام 2019 شاركت وزارة السياحة فى 11 فعالية ومعرض دولى:

1 -  شاركت الوزارة في شهر يناير الماضي في الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE»الذي اُقيم بأسبانيا.

2 - شاركت الوزارة في شهر مارس الماضي في بورصة برلين السياحيةITB..

3 - شاركت الوزارة في شهر ابريل الماضي في ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبي.

4 - شاركت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي الدورة الخامسة والعشرين لمعرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى الذي اُقيم بالعاصمة الروسية موسكو.

5 - شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في المعرض الدولي للسياحة والسفرIFTM TOPRESA الذى اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

6 - شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في الدورة السادسة والعشرون لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم بمدينة كييف بأوكرانيا.

7 -  شاركت الوزارة في شهر اكتوبر الماضي فى معرض TTG Incontri  الذي اُقيم بمدينة ريمينى الإيطالية.

8 -  شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية FIT latin America ، والذي عُقد بالعاصمة الارجنتية بيونس أيريس.

9 - شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019"..

10 - شاركت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market).

11 - شاركت الوزارة في شهر ديسمبر الجاري لأول مرة فى البازار الخيري الدولي السنوى الذى يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة United Nations Women’s Guild بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة فى جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، وقد تم اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.

 

 


السياحة

تنشيط السياحة

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