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"يونسيف" تشيد باختيار جريتا ثونبرج كشخصية العام من "تايم".. وهذا ما قالته

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:15 م
"يونسيف" تشيد باختيار جريتا ثونبرج كشخصية العام من "تايم".. وهذا ما قالته جريتا ثونبرج
كتبت ريهام عبد الله

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أشادت "يونسيف"، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، باختيار الناشطة السويدية جريتا ثونبرج وحصولها  على لقب شخص العام لعام 2019 ، من مجلة "تايم" لتعتبر أصغر من تلقى هذا اللقب.

وقالت يونسيف عبر حسابها بتويتر :" تقدير مستحق لجريتا، وكل الأطفال والشباب الذين يرفعون أصواتهم للتوعية بقضايا المناخ".

يونسيف
يونسيف

 

وألهمت الناشطة البالغة من العمر 16 عامًا الإضرابات المدرسية لحركة المناخ بعد ذهابها وحدها إلى البرلمان السويدي فى أيام الجمعة، وكانت تحمل لافتة مكتوب عليها "الإضراب المدرسى للمناخ" عندما كان عمرها 15 عاما، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ومنذ ذلك الحين أصبحت وجه حركة الشباب المناخية، حيث جذبت حشودًا كبيرة للمظاهرات و الاحتجاجات والمؤتمرات على مدار العام ونصف العام الماضيين.

جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج

 

رحب نشطاء وعلماء بنشاطها، بما في ذلك خطبها القتالية التي تتحدى زعماء العالم لبذل المزيد من الجهد لوقف الاحتباس الحراري.


جريتا ثونبرج

قضايا المناخ

ناشطة سويدية

تايم

شخصية العام

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