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وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو يعقدان جلسة مفاوضات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:23 م
وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو يعقدان جلسة مفاوضات توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية
ا.ش.ا

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قال مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، إن وفد الحكومة لمفاوضات السلام، و "الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو" عقدا مساء اليوم جلسة تفاوض، فى جوبا، بحضور وفد الوساطة بدولة الجنوب.

وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، رئيس وفد الوساطة، في تصريح صحفي، إن الجلسة كانت مواصلة للنقاش السابق، وسادتها روح بناءة.

وأكد أن الجلسة خلصت إلى تكوين لجنة مشتركة من كافة الأطراف لصياغة مبادئ الاتفاق ليكون جاهزا للتفاوض حوله، ولا توجد عثرات تواجه سير التفاوض، مشيرا إلى التزام كافة الأطراف بكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

ولفت رئيس لجنة الوساطة إلى أن الجلسة ناقشت "علمانية الدولة"، وتم تكوين لجنة من كل الأطراف لصياغة ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن، نافيا مناقشة الجلسة لقضية تقرير المصير.


جنوب السودان

جوبا

جناح الحلو

اخبار السودان

السودان اليوم

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