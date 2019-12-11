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نصف مليون زائر لدبى للاحتفال بالعام الجديد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:00 ص
نصف مليون زائر لدبى للاحتفال بالعام الجديد دبى
كتب محمد جمال

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يستعد مطار دبى الدولى لحركة سفر قياسية، حيث من المتوقع التعامل مع أكثر من مليون مسافر خلال الفترة من الخميس إلى الأحد المقبلين، مع نهاية الفصل الدراسي الأول بالمدارس وبداية العطلة. ووجهت مؤسسة مطارات دبي المسافرين إلى ضرورة الوصول إلى المطار مبكراً، لتجنب الازدحام المروري وضماناً لسلاسة رحلاتهم.

 

وتوقعت طيران الإمارات أن يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع من الخميس وحتى الجمعة 20 ديسمبر الجاري.

 

وأشارت سجلات حجوزات الناقلة، إلى أن أكثر من 300 ألف راكب حجزوا على الناقلة خلال هذه الفترة، وأن الجمعة 13 ديسمبر ستشهد ذروة الحركة، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 40 ألفاً. وتتوقع طيران الإمارات أن تشهد الفترة من 20 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر إقبالاً كبيراً على السفر إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد، وأن يصل عدد القادمين إلى نحو نصف مليون زائر.

 

وأظهرت أحدث إحصائية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، لتصل إلى 13.5 مليون زائر، مقارنة بـ12.88 مليون زائر في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 4.81%.


دبى

الإمارات

العام الجديد

أعياد الميلاد

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