ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 1125 سائحا من جنسيات مختلفة

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحى استقبل مساء اليوم الأربعاء السفينة السياحية، "CELESTYAL CRYSTAL"، القادمة من الإسكندرية والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها134 مترًا والغاطس 6 مترًا والحمولة الكلية 25611 ألف طن وعلى متنها 730 راكب و395 طاقم بحاره فى إطار سياحة اليوم الواحد.

وقال اللواء محمد برايه، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، أن هذه الرحلة الثانية التى تقوم بها السفينة لميناء بورسعيد السياحى بعد الرحلة الأولى والتى كانت تحمل على متنها 1130 سائحًا وطاقم بحارة مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية وملاك السفن فى ميناء بورسعيد السياحى وجاهزيته لاستقبال السفن السياحية العملاقة.

وأضاف "برايه"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة والتى تغادر الميناء مساء اليوم "استكمالًا لرحلتها بعد إنهاء السائحين جولاتهم بين القاهرة وبورسعيد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها وإرسال رسالة للخارج بأن مصر بلد آمنه ومستقرة.

الجدير بالذكر أن السفينة تعد من أجمل وأكثر السفن أبداعًا فى أعالى البحار وتحولت إلى سفينة سياحية تجوب بحر الشمال على جسد عبارة قديمة فى عام 1986 كانت تسمى "سالى الباطروس" بنيت فى عام 1980، وتحتوى على 9 طوابق ومرافق مثل حمام السباحة على سطح مفتوح للضيوف للاستمتاع بالشمس ومنطقة اللياقة البدنية مجهزة تجهيزًا جيدًا ومركز تجميل وكازينو ومتجر بالإضافة إلى مطعمان يتميزا بتصميمات داخلية راقية تعبر عن الحضارة اليونانية العريقة.