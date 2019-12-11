سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 5:08   ص 

الظهر 11:48 ص 

العصر 2:37 

المغرب 4:57

العشاء 6:19 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 5:15 ص 

الظهر 11:53 

العصر 2:40 

المغرب 4:58 م 

العشاء 6:22 م 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 5:05 

الظهر 11:44 م 

العصر 2:32 م 

المغرب 52: 4 م 

العشاء 6:14 م 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 4:53 ص 

الظهر 11:36 

العصر 2:30 

المغرب 4:50 م 

العشاء 6:10 م 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 4:56 ص 

الظهر 11:42 ص 

العصر 2:41 م 

المغرب 5:02 م 

العشاء 6:20 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 مكة 

الفجر 5:23 ص

الظهر 12:14 م 

العصر 3:19 م 

المغرب 5:43 م 

العشاء 6:57 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 5:27 ص 

الظهر 12:14 م 

العصر 3:14 م 

المغرب 5:38 م

العشاء 6:53 م 

الرياض 

الفجر 4:59 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 2:46 م 

المغرب 5:10 م 

العشاء 6:24 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 4:53 

الظهر 11:33 م 

العصر 2:23 م 

المغرب 4:44 

العشاء 6:05 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 5:28 ص 

الظهر 12:16 م 

العصر 3:16 م 

المغرب 5:36 م 

العشاء 6:54 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 5:46 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:01 م 

المغرب 5:20 م 

العشاء 6:45 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 5:00 ص 

الظهر 11:41 ص 

العصر 2:32 م 

المغرب  4:51 م 

العشاء 6:13 م 

 


 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة