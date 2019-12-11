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مقتل وإصابة 21 شخصا فى اعتداء حركة "الشباب" على فندق بمقديشيو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:51 م
مقتل وإصابة 21 شخصا فى اعتداء حركة "الشباب" على فندق بمقديشيو أرشيفية
ا.ش.ا

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لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على فندق يقع بالقرب من المقر الرئاسى في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وأوضح نائب المفوض العام للشرطة، زكية حسين - فى بيان نشرته، على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" - أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء - أن الاعتداء وقع، مساء أمس الثلاثاء، وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عندما تمكنت قوات الأمن الصومالية من قتل جميع العناصر المهاجمة الخمسة.

وأشارت حسين، إلى أن 5 أشخاص آخرين لقوا حتفهم خلال الاعتداء من بينهم 3 مدنيين وجنديان، وأن من بين المصابين 9 مدنيين وجنديان.

وكانت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة، أعلنت مساء أمس مسئوليتها عن ارتكاب الاعتداء على الفندق الذي يعد مكان اجتماع معروف للمسئولين والمشرعين.


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