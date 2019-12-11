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مسئول عسكرى بريطانى: مستمرون فى دعم الجيش اللبنانى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:12 م
مسئول عسكرى بريطانى: مستمرون فى دعم الجيش اللبنانى الجنرال جون لوريمر
أ ش أ

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أكد المستشار الأعلى للدفاع لشئون الشرق الأوسط فى الحكومة البريطانية الجنرال جون لوريمر، دعم بلاده المتواصل للجيش اللبنانى، سواء فى الجانب المتعلق بالمساعدات العسكرية أو الاستشارات التى تقدمها فى مجالات متعددة.
 
جاء ذلك، خلال استقبال وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، للجنرال لوريمر والوفد المرافق له الذى يزور لبنان حاليا، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية ومنطقة الشرق الأوسط.
 
وأشار الجنرال لوريمر، إلى أن بريطانيا تعتزم إطلاق البرامج الجديدة للمساعدات، والتى سبق وأن تم التباحث حولها خلال زيارة وزير الدفاع اللبنانى الأخيرة إلى المملكة المتحدة، والتى تهدف إلى المساعدة على تطوير المؤسسة العسكرية اللبنانية.
 
وتقدم بريطانيا، مساعدات للجيش اللبنانى فى مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكرى، إلى جانب مساهمتها فى بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو أسهم فى تمكين الجيش اللبنانى من القضاء على تجمعات الإرهابيين فى منطقة الحدود البقاعية مع سوريا فى معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017 . 
 
وأعلنت بريطانيا، مطلع شهر نوفمبر الماضى عن تخصيص مبلغ إضافى قيمته 25 مليون دولار، لصالح القوات المسلحة اللبنانية خلال الفترة ما بين أعوام 2019 وحتى 2022 ، مشيرة إلى أنه يأتى فى إطار الدعم المستمر للجيش بوصفه المدافع الشرعى الوحيد عن لبنان.
 

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الجيش اللبنانى

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