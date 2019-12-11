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محمود عباس يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:38 ص
محمود عباس يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب محمد جمال

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رحب الرئيس الفلسطين محمود عباس، بالمواقف المميزة والتاريخية والدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والموقف الحازم الذي صدر عن القمة الخليجية بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئيس عباس تأكيده أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة في هذه الظروف الدقيقة لها أهمية خاصة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، معبرا عن تقديره وشكره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

وثمن الرئيس الفلسطيني البيان الذي صدر عن قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي أكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس.


محمود عباس

فلسطين

التعاون الخليجى

القدس

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