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محافظ المنوفية يقرر فسخ التعاقد مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:57 م
محافظ المنوفية يقرر فسخ التعاقد مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزى جانب من الزيارة
فريق المحافظات

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فسخ التعاقد الموقع مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزى نظراً لتدنى الحالة العامة لمستوى النظافة ، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفى الشهداء للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه خلالها سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الصحة وفرق من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية.

 حيث تفقد المحافظ الإستقبال والطوارىء والجراحة العامة وجناح الفندقة والعلاج الإقتصادى والعمليات والحضانات وعناية الأطفال وكذا وحدة الغسيل الكلوى والعناية المركزة والمتوسطة واطمئن من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفي بضرورة توافر اليقظة التامة لدي أفراد الأمن المكلفين لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضي .

وخلال تفقده جناح الأطفال تلاحظ وجود أعطال بعدد 2 جهاز حضانة أطفال وعلى الفور وجه بعمل صيانة كاملة لكافة الأجهزة وإعداد تقرير بذلك لإتخاذ اللازم ، كما وجه وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير كامل عن معهد التمريض وبحث إمكانية إنشاء مبنى جديد بالأرض الفضاء بالمستشفى لعرض الموضوع على وزيرة الصحة لتوفير الاعتماد اللازم ، وكذا وجه المحافظ بعمل حصر شامل لكافة تخصصات الأطباء على مستوى المحافظة لسد العجز ببعض الأقسام لتقديم خدمة أفضل للمواطنين جاء ذلك إستجابة لشكوي أحد المواطنين.

يأتي هذا في إطار الجولات المفاجئة علي المراكز والمدن والمستشفيات لتحقيق خدمة أعلي للمرضي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواجد الميداني بين المواطنين.   

من ناحية أخرى أبدي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستياؤه الشديد من مستوي النظافة وحجم الاشغالات بشوارع مدينة الشهداء ، وأكد علي أنه سيتخذ إجراءات حاسمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوي نظافة الشوارع ورفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة الشهداء مترجلا علي الأقدام للوقوف على الحالة العامة للمدينة.

وخلال تفقده شوارع المدينة وجه رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء بضرورة إيجاد مكان بديل لموقف سيارات الأجرة ( الشهداء - دراجيل ، الشهداء - عبود )  وكذا موقف السيارات المؤدي للقري واستغلال مساحات الصرف المغطى للنفع العام لإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي.

وخلال الجولة إستمع المحافظ لعدد من المواطنين ومنها المطالبة بسرعة إنهاء أعمال حفر شركة غاز مصر بالطريق الرئيسى المؤدى لمدخل المدينة ، وعلى الفور أجرى المحافظ إتصالاً هاتفياً برئيس شركة الغاز لمعرفة الموقف وأكد علي عقد اجتماع صباح باكر مع مسئولي الشركة لسرعة إنهاء الأعمال حفاظاً على الصالح العام.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بناءاً على شكوي أحد المواطنين بعمل الفحوصات الطبية له بمستشفي الشهداء فوراً نظراً لإحتياجه إلى جلسات غسيل كلوى كما إستمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين يلتمس تشغيل معهد فتيات كفر الشبع الأزهرى  وتوصيل المرافق له حيث وجه المحافظ فرق التفتيش والمتابعة بإعداد تقرير كامل عن المعهد والعرض عليه لإتخاذ اللازم ، وأشار المحافظ الي أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد لحل المشكلات علي الطبيعة .

 

 


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تلا

الشهداء

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