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مجلس إدارة "سى اى كابيتال" يناقش المساهمة فى تأسيس بورصة السلع

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:16 ص
مجلس إدارة "سى اى كابيتال" يناقش المساهمة فى تأسيس بورصة السلع محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال القابضة
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة سى اى كابيتال القابضة، عن انعقاد مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر، لمناقشة عدة بنود أبرزها المساهمة فى تأسيس بورصة السلع، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة البنود التقديرية للمجموعة، نقل مقر الشركة إلى مدينة السادس من أكتوبر.
 
وحققت شركة سى اى كابيتال، صافى ربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 381.07 مليون جنيه، مقابل 300.95 مليون جنيه ربحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأول من العام الجارى لتصل إلى 1.723 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.286 مليار جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضى.
 
وفي أكتوبر الماضى، أعلنت البورصة المصرية، عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة للبدء فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع وزارة التموين.
 

بورصة السلع

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