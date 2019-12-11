مؤسسة خيرية تشترى فستان سهرة للأميرة ديانا بأكثر من 280 ألف دولار

رويترز

بيع فستان سهرة كانت الأميرة ديانا ترتديه وهى ترقص مع الممثل جون ترافولتا فى البيت الأبيض عام 1985 بأكثر من 280 ألف دولار واشترته مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت تسكنه الأميرة الراحلة.

وكانت دار مزادات كيرى تيلور فى لندن طرحت للبيع يوم الاثنين الفستان المخملى عارى الأكتاف ذا اللون الأزرق الداكن من تصميم فيكتور ادلستاين مع توقعات أن يجنى بين 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه استرلينى (320750 دولارا-384900 دولار).



فستان الأميرة ديانا

ولم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد لكن المؤسسة الخيرية تحركت لاحقا.

وقالت دار المزادات فى بيان "بيع بعد المزاد ... بمبلغ 220 ألف جنيه. البائع كان مسرورا لأنه تمنى ألا يخرج (الفستان) من بريطانيا".

وقالت مؤسسة (هيستوريك رويال بالاسيس) القائمة على الاهتمام بقصر هامبتون كورت وبرج لندن وكذلك الأجزاء العامة من قصر كنسينجتون، المنزل السابق لديانا، فى بيان اليوم الأربعاء إنها اشترت قطعة من التاريخ.

وقالت إليرى لين القيمة على المؤسسة الخيرية فى بيان "سعداء لإعادة فستان السهرة الفريد إلى مجموعة الأزياء الاحتفالية الملكية بعد أكثر من عشرين عاما من ابتعاده عن قصر كنسينجتون".

وظهرت ديانا بالفستان خلال حفل عشاء رسمى فى البيت الأبيض ورقصت مع ترافولتا.

وقالت كيرى تيلور صاحبة دار المزادات إن الفستان اشتراه فى 2013 "رجل رومانسى كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه.

وأضاف "لكنه ظل داخل خزانة الملابس معظم الوقت ويريد الزوجان الآن إعادته إلى المشهد العام".