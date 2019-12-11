سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤسسة خيرية تشترى فستان سهرة للأميرة ديانا بأكثر من 280 ألف دولار

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:23 م
مؤسسة خيرية تشترى فستان سهرة للأميرة ديانا بأكثر من 280 ألف دولار الأميرة ديانا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بيع فستان سهرة كانت الأميرة ديانا ترتديه وهى ترقص مع الممثل جون ترافولتا فى البيت الأبيض عام 1985 بأكثر من 280 ألف دولار واشترته مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت تسكنه الأميرة الراحلة.

وكانت دار مزادات كيرى تيلور فى لندن طرحت للبيع يوم الاثنين الفستان المخملى عارى الأكتاف ذا اللون الأزرق الداكن من تصميم فيكتور ادلستاين مع توقعات أن يجنى بين 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه استرلينى (320750 دولارا-384900 دولار).

ديانا
فستان الأميرة ديانا

 

ولم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد لكن المؤسسة الخيرية تحركت لاحقا.

وقالت دار المزادات فى بيان "بيع بعد المزاد ... بمبلغ 220 ألف جنيه. البائع كان مسرورا لأنه تمنى ألا يخرج (الفستان) من بريطانيا".

وقالت مؤسسة (هيستوريك رويال بالاسيس) القائمة على الاهتمام بقصر هامبتون كورت وبرج لندن وكذلك الأجزاء العامة من قصر كنسينجتون، المنزل السابق لديانا، فى بيان اليوم الأربعاء إنها اشترت قطعة من التاريخ.

وقالت إليرى لين القيمة على المؤسسة الخيرية فى بيان "سعداء لإعادة فستان السهرة الفريد إلى مجموعة الأزياء الاحتفالية الملكية بعد أكثر من عشرين عاما من ابتعاده عن قصر كنسينجتون".

وظهرت ديانا بالفستان خلال حفل عشاء رسمى فى البيت الأبيض ورقصت مع ترافولتا.

وقالت كيرى تيلور صاحبة دار المزادات إن الفستان اشتراه فى 2013 "رجل رومانسى كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه.

وأضاف "لكنه ظل داخل خزانة الملابس معظم الوقت ويريد الزوجان الآن إعادته إلى المشهد العام".


الأميرة ديانا

فستان الأميرة ديانا

مزاد

جون ترافولتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة