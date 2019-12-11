سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الأمن الصومالية تقتل 5 مسلحين من حركة الشباب بعد هجوم على فندق

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:26 ص
قوات الأمن الصومالية تقتل 5 مسلحين من حركة الشباب بعد هجوم على فندق الشرطة الصومالية - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الصومالية فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت بالرصاص خمسة مسلحين من حركة الشباب كانوا قد قتلوا ثلاثة مدنيين وجنديين خلال هجوم على فندق بالقرب من القصر الرئاسى فى مقديشو مساء يوم الثلاثاء.

وتنفذ حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات فى مقديشو سعيا للإطاحة بالحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة. وأكدت الحركة مساء أمس أنها هاجمت فندق سيل الذي يتردد عليه مسؤولون ونواب من البرلمان.

وقالت زكية حسين نائبة قائد الشرطة في بيان على تويتر، إن أحدث هجوم بدأ فى حوالى السابعة مساء الثلاثاء وانتهى فى الواحدة صباح اليوم الأربعاء تقريبا بعد قتل المهاجمين الخمسة.

وأضافت "أنهت قوات الأمن العملية. قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وجنديان خلال الهجوم". وتابعت "أصيب 11 بجروح طفيفة منهم تسعة مدنيين وجنديان".

وذكرت أنه جرى إنقاذ 82 شخصا بينهم عدد من المسؤولين من فندق سيل مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم حركة الشباب أمس الثلاثاء، إن مقاتلي الحركة نفذوا الهجوم على مجمع الفندق القريب من القصر الرئاسي.

كانت حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد في وقت من الأوقات وفي عام 2011 تم طردها من مقديشو وفقدت بعد ذلك معظم معاقلها الأخرى. لكن مقاتليها يهاجمون من وقت لآخر أماكن في الصومال وكينيا المجاورة التي لها قوات في الصومال.

 


مسلحين

حركة الشباب

الشرطة الصومالية

الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة