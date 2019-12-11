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فيديو.. دار الإفتاء: يجوز رفع الأذان والإقامة بدون وضوء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:07 م
فيديو.. دار الإفتاء: يجوز رفع الأذان والإقامة بدون وضوء حكم الدين فى إقامة الأذان بدون وضوء
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم الدين فى الأذان أو الإقامة بدون وضوء".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" لا يشترط فى الأذان أو الإقامة الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال:" الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ"، والعلماء قالوا إن الإنسان يذكر الله على كل حال حتى لو كان على غير وضوء".

وتابع الوردانى:"إذن خلص من ذلك أنه يجوز له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة بدون وضوء وليس فى ذلك بطلان للأذان ولا للإقامة"

 

 

 


الأذان بدون وضوء

الصلاه

دار الافتاء

الافتاء

احكام الصلاه

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