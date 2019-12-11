فيديو.. دار الإفتاء: يجوز رفع الأذان والإقامة بدون وضوء

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم الدين فى الأذان أو الإقامة بدون وضوء".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" لا يشترط فى الأذان أو الإقامة الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال:" الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ"، والعلماء قالوا إن الإنسان يذكر الله على كل حال حتى لو كان على غير وضوء".

وتابع الوردانى:"إذن خلص من ذلك أنه يجوز له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة بدون وضوء وليس فى ذلك بطلان للأذان ولا للإقامة"