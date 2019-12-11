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فى مثل هذا اليوم عام 1946.. إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 04:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 1946.. إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال اليونسيف
كتب محمد جمال

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اليونيسف أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة تأسست فى مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 1946 بفضل تصويت بالإجماع فى الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولى لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا.

 

وكانت اليونيسف، كما هى الآن، تموَّل بالكامل من التبرعات، وعندما لُبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب، واستمرت اليونيسف فى عملها بعد الحرب بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة هى الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.

تشترك منظمات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية، بشكل كبير فى أعمال اليونيسف فى 158 دولة تمارس فيها اليونيسف نشاطها. كما يتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية فى المقر الرئيسى حول صياغة السياسة. وحالياً توظف اليونيسف أكثر من سبعة آلاف شخص يعملون فى 155 بلد فى سائر أنحاء العالم.

 


اليونسيف

منظمة اليونسيف

الأمم المتحدة

الأطفال

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