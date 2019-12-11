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فحص أسلحة نارية وبيضاء ضبطت بحوزة موظف بقصد الاتجار فى الجيزة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:00 ص
فحص أسلحة نارية وبيضاء ضبطت بحوزة موظف بقصد الاتجار فى الجيزة اسلحة - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال

المعمل الجنائى

 فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وبيضاء ضبطت بحوزة موظف فى الجيزة شرع فى الاتجار بها، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.
 
ويعد رجال المعمل الجنائى تقرير وافً عن نوعية الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم وطبيعتها، وتحديد إذا كانت مششخنة أو غير مششخنة، لتحديد مواد الاتهام.
 
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، من القبض على موظف لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وذخيرة وعدد من الأسلحة البيضاء بأوسيم.
 
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
أكدت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، تورط موظف سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وأسلحة، بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة.
 
بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، وتمكن الرائد وليد كمال من الإيقاع به والقبض عليه، وضبط بحوزته 3 طبنجات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وأجزاء تستخدم في تركيب السلاح، وعلبة طبنجة، وفرش تنظيف سلاح.
 
كما ضبط بحوزة المتهم أسلحة بيضاء، بدون ترخيص، واعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

سلاح ابيض

سلاح نارى

فرد خرطوش

مطواة

طبنجة

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