غدا.. افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم على هامش منتدى أسوان للسلام

أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم افتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل صباح غدا الخميس على هامش منتدى أسوان السلام والتنمية وذلك بواسطة الفيديو كونفرنس.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص.
يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم والتى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية.
غدا.. افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم على هامش منتدى أسوان للسلامالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:39 م
محطة بنبان
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أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم افتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل صباح غدا الخميس على هامش منتدى أسوان السلام والتنمية وذلك بواسطة الفيديو كونفرنس.
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