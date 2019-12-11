عطل فى "فيس بوك" يتسبب فى اختفاء آلاف الإعلانات السياسية ببريطانيا

كشف عدد من الباحثين عن فقدان عشرات الآلاف من الإعلانات السياسية من أرشيف Facebook هذا الأسبوع قبل أيام قليلة من بدء الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، وفقا لما نشرته شبكة سى أن ان الامريكية.

أكد متحدث باسم فيسبوك حدوث عطل بالموقع ادى لفقدان الإعلانات السياسية ولكن لم يستطع تحديد عدد تلك التى اختفت، مضيفا أن المشكلة اثرت على العديد من البلدان وتم وضع الاولوية لاصلاح قاعدة البيانات فى المملكة المتحدة بسبب الانتخابات القادمة.

قال المتحدث "لقد أصلحنا الخلل وجميع الإعلانات المتأثرة فى المملكة المتحدة عادت الآن إلى مكتبة الإعلانات" ولم توضح الشركة أسباب المشكلة.

ووفقا للتقرير تعرضت Facebook وغيرها من المنصات للتدقيق الشديد بعد أن انتشرت بها المعلومات الخاطئة والإنفاق المجهول للإعلانات خاصة أثناء الانتخابات الأمريكية واستفتاء Brexit فى عام 2016 كما تم تغريم الشركة لفشلها فى حماية بيانات المستخدم فى فضيحة Cambridge Analytica.

ومن المقرر أنه سينتخب البريطانيون برلمانهم القادم يوم الخميس فى واحدة من أهم الانتخابات فى التاريخ البريطانى الحديث حيث ستحدد النتيجة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتحول الاقتصاد البريطانى وتثير أسئلة حول مستقبل اسكتلندا فى المملكة المتحدة.

وأخبر سام جيفرز أحد مؤسسى منظمة "من يستهدفني" وهى منظمة غير ربحية تتعقب الإعلانات عبر الإنترنت شبكة سى أن ان عن قيام الباحثين بإبلاغ المشكلة إلى فيسبوك فى وقت مبكر يوم الثلاثاء، حيث لاحظ فريق الباحثين أن الإعلانات التى استخدموها سابقًا فى أبحاثهم لم تعد تظهر فى عمليات البحث فى مكتبة الإعلانات، على الرغم من أنها كانت لا تزال قابلة للاستكشاف باستخدام أرقام تعريف محددة.

كما أضاف جيفرز: " إذا نظرت إلى مكتبة الإعلانات قال بوريس جونسون انه أنفق أقل من 200 جنيه إسترلينى خلال الانتخابات بأكملها، لكن قيمة الإعلانات تبلغ حوالى 100000 جنيه إسترليني".

يذكر أن قرار Twitter فى أكتوبر بوقف قبول الإعلانات السياسية أدى إلى زيادة الضغط على المنصات الأخرى لبذل المزيد من الجهد لمنع إساءة الاستخدام.

وفى نفس السياق علق سام جيفرزإن تقارير إنفاق الإعلانات اليومية التى تم طرحها على Facebook لم يتم تحديثها منذ 5 ديسمبر مما جعله يشكك فى اذا كان تم حل المشكلة بالفعل أم لا.