عجز الحكومة الأمريكية 209 مليارات دولار فى نوفمبر

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن الحكومة الاتحادية سجلت عجز ميزانية قدره 209 مليارات دولار فى نوفمبر حيث طغت زيادة الإنفاق فى برامج مثل التأمين الصحى العام على مكاسب فى الإيرادات.

كان عجز الميزانية 205 مليارات دولار فى الشهر المقابل من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهر الصادر عن الخزانة.

وفى استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون أن يبلغ عجز نوفمبر 196.5 مليار دولار.

وبلغ إجمالى إيرادات الشهر الماضى 225 مليار دولار، مرتفعا 19 مليار دولار عن نوفمبر 2018، فى حين سجلت المصروفات 434 مليار دولار، بزيادة 23 مليار دولار عنها قبل سنة.

تنتهى السنة المالية للحكومة الأمريكية فى سبتمبر وشهدت السنة المالية 2019 اتساعا فى العجز ليصبح الأكبر فى سبع سنوات عند حوالى تريليون دولار، نتيجة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.