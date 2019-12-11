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ضبط 10 أطنان أرز داخل عبوات مقلدة لشركة مواد غذائية بكفر الزيات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:55 م
ضبط 10 أطنان أرز داخل عبوات مقلدة لشركة مواد غذائية بكفر الزيات أرز- أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية لتقلديه العلامة التجارية لإحدى شركات المواد الغذائية، وبداخله 10 أطنان أرز معبأ داخل عبوات خاصة بإحدى الشركات بغرض غش وخداع المواطنين.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "أيمن.ا.م" 41سنة مقيم قصر بغداد مركز كفر الزيات، لقيامه بتقليد العلامة التجارية لشركة "الأصيل" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز وتعبئته داخل عبوات خاصة بهذه الشركة، بغرض تحقيق أرباحا طائلة، وعثر بداخل المصنع على 10 أطنان أرز منتج نهائى مقلد، و430 عبوة فارغة، تحرر المحضر 37813 جنح مركز كفر الزيات، وتولت النيابة التحقيق.

 


مدير امن الغربيه

ارز

كفر الزيات

مباحث التموين

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