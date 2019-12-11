سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة داخل دار مسنين بالبحيرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:24 ص
ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة داخل دار مسنين بالبحيرة لحوم فاسدة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق والمتاجر والمؤسسات الخدمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين لمواجهة تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك مواجهة الغش التجارى.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، عن ضبط 700 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بمركز الدلنجات، و107 عبوة منظفات فاسدة  وكميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة، كما تم ضبط المسئولين عن 4 محطات وقود لاتهامهم بالغش والتدليس فى مكيال ووزن البنزين والسولار بمراكز بدر وكوم حمادة وكفر الدوار.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة الامنية بالتعاون مع مديرية التموين والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة من ضبط 32 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك ضبط عبوات من البسكويت منتهى الصلاحية داخل أحد دور المسنين بمنطقة الابعادية التابعة لمركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


البحيرة

دار المسنين بالبحيرة

تموين البحيرة

لحوم فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة