ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة داخل دار مسنين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق والمتاجر والمؤسسات الخدمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين لمواجهة تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك مواجهة الغش التجارى.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، عن ضبط 700 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بمركز الدلنجات، و107 عبوة منظفات فاسدة وكميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة، كما تم ضبط المسئولين عن 4 محطات وقود لاتهامهم بالغش والتدليس فى مكيال ووزن البنزين والسولار بمراكز بدر وكوم حمادة وكفر الدوار.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة الامنية بالتعاون مع مديرية التموين والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة من ضبط 32 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك ضبط عبوات من البسكويت منتهى الصلاحية داخل أحد دور المسنين بمنطقة الابعادية التابعة لمركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.