صور.. وقفة بالورود لتأبين ضحايا ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند

تجمع عشرات المواطنين فى جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية وقاموا بوضع الورود على النصب التذكارى الخاص بضحايا ثورة البركان التى ضربت الجزيرة.
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية فتح تحقيق جنائى فى ملابسات سقوط قتلى جراء ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند"، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على نجاة 8 أشخاص مازالوا مفقودين عقب ثورة البركان.
النصب التذكارى للضحايا
وأعرب رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، عن مخاوفه من مقتل 3 من مواطنيه وإصابة 13 آخرين جراء البركان.
كان ما يقرب من 50 شخصا فى الجزيرة وقت ثورة البركان، الذى يعد أكثر براكين نيوزيلندا نشاطا، وكان بينهم 24 سائحا أستراليا، و4 ألمان إلى جانب صينيين اثنين وبريطانيين اثنين وماليزى واحد و5 نيوزيلنديين و9 أمريكيين.
سيدة تضع الورود على النصب التذكارى
وايت آيلاند
ورود
ورود وزهور لتأبين ضحايا ثورة البركان
ورود
وضع الورود على النصب التذكارى
وقفة بالورود
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