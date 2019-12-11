صور.. وقفة بالورود لتأبين ضحايا ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند

وأعرب رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، عن مخاوفه من مقتل 3 من مواطنيه وإصابة 13 آخرين جراء البركان.

كان ما يقرب من 50 شخصا فى الجزيرة وقت ثورة البركان، الذى يعد أكثر براكين نيوزيلندا نشاطا، وكان بينهم 24 سائحا أستراليا، و4 ألمان إلى جانب صينيين اثنين وبريطانيين اثنين وماليزى واحد و5 نيوزيلنديين و9 أمريكيين.