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صور.. محافظ بورسعيد يلتقى مجلس المصرى واللاعبين ويكرم كريم العراقى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:00 ص
صور.. محافظ بورسعيد يلتقى مجلس المصرى واللاعبين ويكرم كريم العراقى محافظ بورسعيد يلتقى مجلس المصرى واللاعبين
بورسعيد - السيد فلاح

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى وجهازهم الفنى بقيادة إيهاب جلال بحضور رئيس المصرى سمير حلبية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة النادى.

وحرص محافظ بورسعيد على تكريم الظهير الأيمن للفريق البورسعيدى كريم العراقى بعد أيام من تكريمه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن لاعبى المنتخب الأوليمبى الفائز ببطولة كاس الأمم الأفريقية والمتأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية طوكيو 2020.

وخلال اللقاء وجه اللواء عادل الغضبان التهانى للاعبى المصرى وجهازهم الفنى على إجمالى العروض الطيبة والنتائج الجيدة للفريق بمبارياته الست الماضية بالكونفدرالية الأفريقية، التى انتهت جميعها بالفوز محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بتاريخ البطولة.

وأضاف "الغضبان" أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى جاءت نتاجًا طبيعيًا لحالة الاستقرار السائدة بالنادى وتكاتف مشجعيه وأعضائه خلف الفريق، ومجهود مجلس الإدارة لتوفير كافة متطلبات الفريق ومقومات المنافسة على البطولات مشيرًا إلى عزمة مواصلة دعمه للنادى الذى يلتف حوله جميع أبناء بورسعيد بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم.

وأشاد سمير حلبية رئيس المصرى بالدعم المالى والمعنوى للواء عادل الغضبان ودوره فيما حققه المصرى من إنجازات بمشاركاته المحلية والأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية.

وبدوره أشاد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى بمساندة محافظ بورسعيد ومتابعته الجيدة لتطورات الأوضاع الإدارية والفنية للفريق الأول بالمصرى وحرصه على توفير كل ما يحتاجه الفريق من أجل مواصلة مشوار المحلى والأفريقى بقوة لإسعاد جماهيره الكبيرة ببورسعيد.

وخلال اللقاء تابع اللاعبون والجهاز الفنى ومجلس إدارة المصرى بعض الأفلام الوثائقية عن النهضة الشاملة والإنجازات التى تمت بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية، حيث أجمعوا على سعادتهم بما تحقق على أرض المدينة الباسلة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وتعاهدوا على مضاعفة الجهد من أجل إحراز بطولة لإسعاد أهالى المحافظة تزامنًا مع الانجازات المتوالية للمحافظة.

 

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