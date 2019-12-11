صور.. غلق وتشميع مركز تجميل بدون ترخيص فى الدقى

كتب سيد الخلفاوى

شن اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق، لمراجعة تراخيص المحلات وإزالة الإشغالات، فى شوارع وميادين الحى.

وأكد عبد الفتاح، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون لتحقيق الردع العام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتًا إلى أنه تم غلق وتشميع مركز تجميل بدون ترخيص بشارع الحسين ميدان الحكمة بنطاق الحى.

وكان حى الدقى قد شن أمس الثلاثاء أيضًا حملة مكبرة على المحلات والكافيهات غير المرخصة فى نطاق الحى، وأكد رئيس حى الدقى، أن الحملة تمكنت من رفع الإشغالات التى تسبب إعاقة الحركة المرورية والمشاة.