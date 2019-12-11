صور.. شاهد ماذا فعل أهالى قرية برشنت بالجيزة لتطوير قريتهم

طورت أجهزة مدينة العياط مدخل قرية برشنت، بالتعاون مع الأهالى، وذلك فى اطار تعزيز دور المشاركة الشعبية والمجتمعية، مما يكون له أثر إيجابى فى الحفاظ على ما تم تطويره بأيدى الأهالى، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الجيزة.

وفى السياق نفذت إدارة الإنارة بالهرم أعمال تطوير الإنارة بمدخل مساكن الشباب بالهرم، وذلك لتحسين الخدمة وانارة الطريق وتأمين المارة.

كما تم رفع كفاءة بعض الطرق بمركز ومدينة اوسيم لخدمة المواطنين وسيولة حركة المرور بطريق البراجيل شملت أوسيم والكوم الاحمر شنبارى وطريق غيضان والعمدة والصفيرة.