صور.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا إشتبه عبدالسلام عادل مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب المصرى ن . ع القادم من إيطاليا نظرا لإرتباكه الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبد الرحمن الحسن مأمور الجمرك و سيد فؤاد تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة فتبين وجود 40 قرص ترامادول المخدر و 637 قرص بريجالين المخدر و 209 من أقراص عقار الكونترمال المخدر و 347 قرص Palexia المخدر و20 قرص Lonizak المخدر بإجمالى 1253 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 59 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.