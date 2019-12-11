صور.. جامعة برتغالية تعرض إنشاء متحف لنبات السنط بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، أن وفد جامعة بورتو البرتغالية أنهى زيارته لجامعة أسوان التى استغرقت خمسة أيام تقريباً.

وأضاف الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الزيارة ضمت أستاذين زائرين من جامعة بورتو البرتغالية لجامعة أسوان وهما الدكتور مانويل فيرنانديز والدكتور راؤول بريرا من مركز أبحاث النباتات بجامعة بورتو.

وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة بورتو و جامعة أسوان وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ونائبه للدراسات العليا والبحث العلمى الدكتور أيمن عثمان.

وأشار الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان إلى أن الأستاذين البرتغاليين قد قاما بعقد ورشة عمل فى كلية العلوم بجامعة أسوان عن تاريخ نبات السنط واستخداماته الاقتصادية، وكذلك نظما لقاءاً مفتوحاً فى محمية سالوجا وغزالة مع أساتذة كلية العلوم وشهد اللقاء الدكتور مجدى عبد الراضى كما حضر اللقاء مدير المحميات الطبيعية فى أسوان وطلاب قسم اللغة البرتغالية.

وأضاف الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان بأن الورشة طرحت إمكانية إسهام البرتغال فى إنشاء متحف لنبات السنط فى أسوان.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت نتيجة زيارة قام بها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان لجامعات ومؤسسات بحثية بالبرتغال برعاية السفارة المصرية فى البرتغال فى الفترة من 5 الى 8 نوفمبر الماضى.

طلاب القسم اللغة البرتغالية



طلاب القسم اللغة البرتغالية



طلاب القسم اللغة البرتغالية