صور.. إنشاء محطة معالجة بـ500 مليون جنيه لزراعة 15 ألف فدان جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء محطة بالمنطقة الصناعيةC.9 جنوب بورسعيد بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحطة تضم 3 مراحل منها المرحلة البيولوجية والمرحلة الكيميائية ومرحلة التقنية للمعالجة الثلاثية .

وقال تويج إن مرحلة الثالثة هى إحدى مراحل التقنية للمعالجة الثلاثية لتصبح مياه الصرف صالحة للاستزراع النباتى ليصل معدل الضخ للمحطة ما يقرب من 40 لـ65 ألف متر مكعب يومى سوف يتم ضخها.

وأضاف تويج أن المحطة تم إنشاؤها بترعة التينة لتوفير مقنن مائى يكفى لاستصلاح وزراعة 15 ألف فدان سنويا، متابعا أن هناك معالجة باستخدام البكتريا للقضاء على المخلفات العضوية، موضحا أن المرحلة الثانية تستخدم فى المواد الكيميائية للتخلص من المواد الضارة والبكتريا والطفيليات الموجودة بالمياه وهى عبارة عن غرف تحكم إلكترونى فى غاز الكلور والمواد الكيميائية المستعملة للاستفادة من المواد الصلبة "الحمئة".

وتابع تويج أن المرحلة الثانية تعى الفصل بين المواد الصلبة والسائلة على أن يعاد استخدامها فى صناعة الأسمدة واستصلاح الأراضى، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هى الترشيح والتنقية التى تهدف لفصل الشوائب العضوية والكيميائية حتى تصبح المياه صالحة للاستخدام الزراعى.



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة



محطة المعالجة