شباب جامعة بنها: السيسى أول رئيس ينتصر للشباب

فريق المحافظات

أكد المشاركون فى ملتقى الشباب الخامس بمركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول رئيس مصرى، يمكن الشباب تمكينا حقيقيا فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وظهر ذلك جليا فى حركة المحافظين الجدد ونوابهم، حيث تم تعيين 26 نائبا من الشباب واثنين من المحافظين الشباب، من أصل 16 محافظا جديدا.

وشدد المشاركون على أن المرأة حازت على أعلى نسبة تمثيل فى منصب نائب المحافظ، حيث تم تعيين 7 نائبات للمحافظين الجدد وكلهم أصحاب خبرات وكفاءات علمية وأكاديمية، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمها مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب، ضمن فعاليات ملتقى الشباب الخامس، الذى شارك فيه طلاب كلية التربية الرياضية والتربية النوعية وكلية الآداب وكلية الطب بجامعة بنها وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية تربية رياضية، أن الإنجازات التى تحققت فى مصر فى السنوات الأخيرة انجازات غير مسبوقة، لا ينكرها إلا حاقد أو جاهل، وأن التمكين لا يعنى فقط التمكين السياسى وتولى المناصب القيادية، ولكن يعنى تحسين أوضاع الشباب التعليمية والصحية، وإتاحة فرص حقيقة للعمل وهذا ما يتم على أرض الواقع.

واضاف الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، أن شباب مصر هم حاضر الأمة ومستقبلها وهم أهم أدوات الحراك الاجتماعى، وأن القيادة السياسية فى مصر تدرك هذه الحقيقة وحرصت على دعم الشباب، من خلال تدريبه وتأهيله على مهارات القيادة وتحمل المسئولية من خلال البرنامج الرئاسى للتأهيل والقيادة ومؤتمرات الشباب السبع المحلية، ومنتدى شباب العالم فى نسخته الأولى والثانية ومنتدى الشباب العربى والأفريقي.

وأشار الدكتور محمود الصبروت مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إلى الجهود التى تبذلها الدولة والخدمات التى تقدمها لقطاع الشباب، مؤكدا على الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لمراكز الشباب، وأهمية ممارسة الرياضة فى بناء شخصية الشباب خاصة فى ظل التغيرات المتسارعة، التى شهدها العالم وثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أثرت هذه الثورة على اسلوب تفكيرهم ونظرتهم للأمور وردود أفعالهم.