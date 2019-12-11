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شاهد.. ضبط معمل لإنتاج مخدر الآيس والماريجوانا فى الدقى قبل الكريسمس

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:26 م
شاهد.. ضبط معمل لإنتاج مخدر الآيس والماريجوانا فى الدقى قبل الكريسمس مخدر الايس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشف فيديو نجاح الشرطة فى توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الأيس "الشابو" وزراعة نبات الماريجوانا المخدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها على عملائهم.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) تخصص نشاطه فى مجال الإتجار بمخدرى (الآيس "الشابو"، والماريجوانا)، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدقى، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع وقام بترويج كميات كبيرة من ذلك المخدر على عملائه بمختلف محافظات الجمهورية، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال تواجده بالمعمل والمزرعة المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدقى، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الأيس الجاف وزنت 15,450 كيلو جرام - كمية من سائل الأيس وزنت 16,370 كيلو جرام – كمية من بذور القنب وزنت 300 جرام – كمية من نبات الماريجوانا وزنت 50 جرام – كمية من زيت الحشيش وزنت 480 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

كما تم ضبط كميات من السلائف والكمياويات والمستحضرات الطبية والأجهزة المعملية المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس وزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار واستخدامه الهاتفين المحمولين للترويج كما أقر بتجهيز المواد الكميائية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس وزراعة نبات الماريجوانا. هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 80,000,000 ثمانون مليون جنيهاً تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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تهريب مخدرات

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