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س وج.. ماهو مرض النقرس وما أسباب الإصابة به؟

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:00 ص
س وج.. ماهو مرض النقرس وما أسباب الإصابة به؟ نقرس ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

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النقرس يعد من الأمراض المعقدة، والتي تستلزم المتابعة الدورية مع الطبيب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض وفقا لموقع " mayoclinic وmedicalnewstoday.

مرض النقرس
مرض النقرس

 

ما هو مرض النقرس؟
 

مرض النقرس يعد من الأمراض المعقدة من التهاب المفاصل، والشعو بالألم يكون بشكل مفاجئ ويتسبب في الشعور بألم الشديد والتورم في مفاصل الجسم والأطراف.

ما هي أعراض الإصابة بمرض النقرس؟
 

هناك العديد من الاعراض التي تشير إلي إصابة الشخص بمرض النقرس، ومنها:

-ألما شديدا بفاصل الجسم، وخاصة القدمين والركبتين.

-الشعور بالانزعاج المستمر، بسبب الشعور بألم شديد الاحتمال في مفاصل الجسم.

-الإصابة بالالتهاب في الجسم.

-تغير لون الأطراف والمفاصل إلي أن تصل إلي الاحمرار، وتصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء.

-لا يستطيع الشخص المصاب بالنقرس التحرك بشكل طبيعي.

اعراض مرض النقرس
اعراض مرض النقرس

 

ما هي الأسباب المؤدية للإصابة بمرض النقرس؟

الإصابة بمرض النقرس تكون نتيجة لتراكم بلورات اليورات في مفاصل الجسم، وهذا يتسبب في ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، وهذا الحمض يتسبب في  تكسيره لجزيئات البيورين.

ما هي الأطعمة الممنوعة علي مرضي النقرس؟
 

هناك العديد من الأطعمة التي تزيد من أعراض الإصابة بمرض النقرس، ومنها:

-اللحوم الحمراء.

-الكبدة.

-الأطعمة البحرية كالأسماك.

-المشروبات الغنية بالسكر.

ما هي الأشياء التي يجب تخلي عنها لمرضي النقرس؟
 

-زيادة الوزن والسمنة تعد من أبرز الأسباب التزيد من فرص الإصابة بالنقرس، ولذا يجب التخلص من هذا الوزن الزائد.

-مرضي ارتفاع نسبة ضغط الدم، أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

-مرضي السكر أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

-كما أن مرض الكلي.

-والتاريخ المرضي للعائلة له دور كبير في الإصابة بمرض النقرس.

اسباب مرض النقرس
اسباب مرض النقرس

 

ما هي الفحوصات اللازمة لمرض النقرس؟
 

هناك بعض الفحوصات اللازمة الخاصة بمرضي النقرس، ومنها:

-اختبار سائل المفاصل.

-فحص الدم لقياس حمض اليوريك والكرياتينين في الدم.

-الخضوع الأشعة السينية لمعرفة مشكلة التهاب المفاصل.

-الموجات فوق الصوتية علي المفاصل.

ما هي طرق علاج مرض النقرس؟
 

الأودية هي العلاج الأمثل لمرضي النقرس، وهذه الأدوية للتخلص من نوبات الألم الشديدة والتقليل من الإصابة بها مرة أخري،  وهي أدوية مضادة للالتهابات.

 


النقرس

مرض النقرس

اعراض مرض النقرس

اسباب مرض النقرس

علاج مرض النقرس

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