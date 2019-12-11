سنغاليون يشاركون فى منتدى شباب العالم: متحمسون للخبرة التى سنكتسبها

كتبت – هناء أبو العز

عبر عدد من الشباب السنغاليين المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، عن سعادتهم لاختيارهم فى المنتدى المهتم بقضايا الشباب فى العالم الأفريقى.

وأكد الشباب فى لقائهم، مع السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر فى السنغال ، قبل توجههم إلى شرم الشيخ، على أهمية المشاركة فى هذا المنتدى، ولقاء الشباب من كل دول العالم.

ولفت الشباب المشاركون، إلى ما يوفره المنتدى من فرصة للتحاور مع نظرائهم من مختلف ارجاء العالم بالإضافة إلى أهمية الموضوعات التى سيتم تناولها من خلال المنتدى.

كما قدم المشاركون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإتاحة هذه الفرصة لهم، متمنيين أن يشاركوا فى الدورات القادمة لمزيد من الخبرة والعلم.

من جانبها أكدت السفيرة نهى خضر، على ترحيب مصر باستقبال الشباب من مختلف أرجاء العالم، وخصوصا من الدول الأفريقية الصديقة وعلى رأسها السنغال، بما يؤكد على عمق العلاقات والاهتمام الذى توجهه مصر للنهوض بشباب القارة فى سبيل ضمان مستقبل أفضل.

هذا وتجدر الإشارة الى مشاركة 8 شباب من السنغال بالإضافة الى 4 مِن جامبيا بما يؤكد علو الأهمية التى تمثلها منطقة غرب أفريقيا وحرص الدولة المصرية على تمثل القارة الافريقية أفضل تمثيل بمختلف أقاليمها الجغرافية