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سفيرة مصر بالسنغال تستقبل مجموعة من شباب السنغال المشارك فى منتدى شباب العالم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:53 م
سفيرة مصر بالسنغال تستقبل مجموعة من شباب السنغال المشارك فى منتدى شباب العالم سفيرة مصر لدى السنغال
كتب أحمد جمعة

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استقبلت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر في السنغال مجموعة من الشباب السنغالي المشارك في منتدى شباب العالم  المقرر انعقاده في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 14 ديسمبر الجارى.
 
وقد أعرب الشباب خلال اللقاء عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى على ضوء الخبرة التي سيكتسبونها، بالإضافة إلى ما يوفره المنتدى من فرصة للتحاور مع نظرائهم ومع صانعي القرار، فضلاً عن أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها خلال المنتدى.
 
من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على ترحيب مصر باستقبال الشباب من مختلف أرجاء العالم، وخاصة من القارة الإفريقية، بما يؤكد على عمق العلاقات والاهتمام الذي توليه مصر للنهوض بشباب القارة في سبيل ضمان مستقبل أفضل.
 
 
 
 
 
 

 


مصر

وزاره الخارجيه

منتدى شباب العالم

السنغال

افريقيا

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