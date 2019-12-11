سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

كتب آسر أحمد

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى، الشكر لدول فرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية لبنان، للمشاركة فى اجتماع باريس اليوم، لمساعدة لبنان فى الخروج من أزمتها الأقتصادية.

وكتب الحريرى عدة تغريدات رصد من خلالها رؤيته للخروج بلبنان من الازمة الاقتصادية الحالية التى تعيشها، وكتب "أتوجه بالشكر لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان للاجتماع فى باريس اليوم، كما لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلى المؤسسات الدولية الذين شاركوا فى الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التى يواجهها".



تغريدات سعد الحريري

وأضاف "أؤكد أني أخذت علماً بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة، وأرى أن الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانسا وذات مصداقية مؤهل لتقديم اجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الاول، وإعداد خطة إنقاذيه على الصعيد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والانتاجية، وتطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من اشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية".