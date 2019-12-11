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رئيس مياه القناة: إنتهاء سحب المياه المتراكمة أسفل كوبرى المستقبل بالإسماعيلية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:34 ص
رئيس مياه القناة: إنتهاء سحب المياه المتراكمة أسفل كوبرى المستقبل بالإسماعيلية جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف، أنه تم توجيه سيارات الشركة لسحب المياه المتراكمة أسفل كوبرى مدينة المستقبل وتم فتح الطريق أمام  السيارات المتجهة إلي المنطقة الصناعية وبورسعيد

وأرجع رئيس مياه القناة، فى بيان للشركة، تراكم المياه بهذه المنطقة بسبب عطل مفاجئ بمحول الكهرباء المغذى لمحطة الصرف الصحى بالمستقبل، وتم التنسيق الفوري مع قطاع كهرباء الإسماعيلية  بتوفير وحدة مولد متنقل لتشغيل المحطة  لحين الانتهاء من إصلاح العطل، بجانب تخصيص سيارات شفط المياه لسحبها من بعض المناطق داخل مدينة المستقبل التي تأثرت بتوقف محطة الصرف الصحى بالمدينة، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح ودخول المحطة الخدمة.

وأوضح المهندس عبدالحميد عصمت أن أعمال الملس والتطهير بدأت بشارع الدقهلية لمواجهة مشاكل خطوط الصرف الصحى التى تتعرض للانسداد بسبب سوء التعامل مع خطوط الصرف الصحي، حيث تم استخراج كم كبير من مخلفات وحجارة من داخل المطابق الأمر الذي أدى لحدوث إنسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى.

 

 

 

 

 

 


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