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رئيس شركة لمواد بناء: مبادرة مساعدة المصانع المتعثرة يستفيد منه 96 ألف منشأة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:55 م
رئيس شركة لمواد بناء: مبادرة مساعدة المصانع المتعثرة يستفيد منه 96 ألف منشأة المصانع
كتب أحمد عرفة

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أكد سمير صبرى الرئيس التنفيذى لشركة مواد بناء، أن مبادرة الحكومة لمساعدة المصانع المتعثرة عبارة عن شقين، مشيرا إلى أن الشق الأول تمويل الشركات المتوسطة والكبيرة بـ 100 مليار بفائدة 10 % متناقصة للقطاع الصناعى تحديدا والقطاع الخاص وهى تعد استكمال للمبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كانت بـ5 % وكانت تعتنى بقطاع صغير من الصناعات.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة مواد بناء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الشق الثانى من المبادرة وهو الأهم لقطاع الصناعة وهو المتعلق بإسقاط الديون على الشركات المتعثرة.

ولفت الرئيس التنفيذى لشركة مواد بناء، إلى أن الشق الأول من المبادرة يستفيد منها أكثر من 96 ألف منشأة صناعية بينما الشرق الثانى يسقط الديون عن 5184 منشأة صناعية متعثرة.

 

 


مصر

الحكومه

المصانع المتعثره

اكسترا نيوز

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