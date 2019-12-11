درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11/12/2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمىالقاهرة 15 21شبين الكوم 14 21طنطا 14 21دمنهور 13 21الإسكندرية 13 22بلطيم 15 22مطروح 14 21السلوم 14 21سيوة 11 20بورسعيد 15 23دمياط 14 23الزقازيق 14 22الإسماعيلية 11 23السويس 13 23العريش 10 23رفح 10 22رأس سدر 14 23نخل 06 22نويبع 18 24طابا 15 20كاترين 05 16الطور 16 24شرم الشيخ 18 25الغردقة 16 26مرسى علم 17 25الفيوم 10 22بنى سويف 10 22المنيا 09 23أسيوط 10 23سوهاج 13 24قنا 13 25الأقصر 12 26أسوان 14 26أبوسمبل 12 25الوادى الجديد 11 24شلاتين 16 27أبو رماد 16 26حلايب 19 25رأس حدربة 19 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:-

الصغرى العظمىمكة المكرمة 23 33المدينة 14 28الرياض 13 23المنامة 19 24أبوظبى 20 27الدوحة 19 25الكويت 10 21دمشق 07 14بيروت 15 21عمان 07 16القدس 09 16غزة 15 23بغداد 08 17مسقط 22 27صنعاء 08 24الخرطوم 20 34طرابلس 11 15تونس 10 16الجزائر 10 16الرباط 09 18نواكشوط 19 30

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمىأنقرة 03 10أسطنبول 08 14إسلام آباد 09 19نيودلهى 14 23جاكرتا 24 32بكين -06 04كوالالمبور 23 32طوكيو 07 14أثينا 08 16روما 02 12باريس 02 08مدريد 02 11برلين 01 03لندن 03 09مونتريال -13 -02موسكو -05 03نيويورك -04 03واشنطن -04 06