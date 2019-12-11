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حصاد أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-12-2019

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:00 م
حصاد أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-12-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.732 مليار جنيه.
 

 

 

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
 
وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سيدى كرير للبتروكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، أكتوبر فارما.

 

 

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بجلسة أمس، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.732 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 112.5 مليون ورقة مالية بقيمة 635.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.23%، والعرب على 3.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.13%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 118 مليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 15887 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4991 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 

 

راميدا

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهى أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، هى شركة رائدة فى قطاع الأدوية بالسوق المصري، والتى سيتم تداولها تحت رمز " RMDA.CA " بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة راميدا ومسئولى الطرح.
 
وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 376,60 مليون سهم بنسبة 48.99% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 4.66 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1,754,983,960 جنيه، موزعة كالآتى 1,6 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و87,7 مليون جنيه قيمة الطرح العام.
 
وبلغت عدد أسهم الطرح العام 18,83مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونحو 2.45% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 357,77 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 46.54% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.
 
وتمت تغطية الطرح العام 36 مرة والخاص للمؤسسات نحو 1,2 مرة، فيما بلغ إجمالى عدد العملاء 1997عميلا موزعين بين 1800 عميل فى الطرح العام ونحو 197 عميلا فى الطرح الخاص.
 

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