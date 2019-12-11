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حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:51 م
حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما كلبش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عبد الرحمن طارق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

 

 كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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عبد الرحمن طارق

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