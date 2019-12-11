سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريش يرحب بنتائج قمة "نورماندى" حول أوكرانيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:07 ص
جوتيريش يرحب بنتائج قمة "نورماندى" حول أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنتائج قمة "رباعية نورماندى" حول التسوية الأوكرانية، وحث الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تسوية النزاع.

وأوضح الامين العام للامم المتحدة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم (الأربعاء) - أنه يدعم عمل الرباعية ومجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية وبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.
وأضاف البيان أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية النزاع، مؤكدا دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

رباعية نورماندى

النزاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

من غير ما تروح المحكمة.. بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن مسار دعوتك إلكترونيًا

من غير ما تروح المحكمة.. بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن مسار دعوتك إلكترونيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة