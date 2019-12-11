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تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تصل إلى القاهرة اليوم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:05 ص
تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تصل إلى القاهرة اليوم امطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بـ مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كل قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه باجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وأوضحت الوزارة أن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

جدير بالذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد وحدة الإنذار المبكر بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.


الرى

التنبؤ بالفيضان

الانذار المبكر

الامطار

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